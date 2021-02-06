Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина восхитила оригинальным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, сделанных дома. Артистка была одета в теплый светлый свитер и спортивные свободные штаны. На руках красотка держала своего домашнего питомца – собачку Бусю.

Особое внимание привлекла прическа звезды, похожая на прическу принцессы Леи из фильма «Звездные войны». Правда, на Юлии она смотрелась намного элегантнее и симпатичней. Кроме этого, из волос певицы на ее лбу был выложен необычный узор. Юлия нежно улыбалась и позировала на камеру.

«Греемся», - подписала фото артистка.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов, как Юлии, так и ее собаке.

«Какая кошечка», «Две любимые бусинки», «Боже, Юль, такая прелесть, а не фото. Я задыхаюсь от нежности», «Мне одному кажется, что у собакена глаза слишком человеческие? Реинкарнация, что ли», «Милота», «Какие же вы хорошенькие», «Два наших солнышка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Юлия Санина славится своими необычными образами. С самого начала существования группы The Hardkiss она удивляет поклонников яркими нарядами, прическами и макияжем.

Напомним, что Санина из «Танців з зірками» неожиданно показала, как преображается перед съемками: "Конфетка".

Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" покорила интересным образом и раскрыла, чего ей не хватает: "Боже, Юль...".

Также Politeka писала, что Юлия Санина после таинственной поездки без мужа объявилась с известным певцом-красавчиком: "Больше не секрет".