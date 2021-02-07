Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новым стильным образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Саниной в соцсети.

Так, артистка запостила в своем аккаунте анимированное фото, на котором она позирует в черном платье с ярким вечерним макияжем.

Образ певица дополнила массивным серебряными украшениями - серьгами, браслетом и колье.

Также она накинула на себя пальто, но надела лишь один рукав, а левую руку оставила обнаженной.

На свое фото она добавила динамические эффекты - корону, звездочки и другие элементы, которые один за другим появляются на фотографии.

"Сияй", - лаконично написала она под фото.

Пользователи оценили новую фотографию артистки и засыпали ее комплиментами.

"Тина просила передать: "Такая сильно красивая", "Я так рад, так радуюсь сильно. А ты сильно красивая", "Сильно красивая", " Ну образ - это что-то! Я влюбилась в это платье", "Очень сильно красивая", "Невероятная", "Стильно", "Глаз не оторвать", "Роскошная женщина", "Обожаю тебя", "Класс, побольше таких фото", "Не могу налюбоваться", - пишут в комментариях.

Напомним, что Санина из "Танцев со звездами" неожиданно показала, как преображается перед съемками:"Конфета".

Как сообщала Politeka, Санина из "Танцев со звездами" покорила интересным образом и раскрыла, чего ей не хватает: "Боже, Юль...".

Также Politeka писала, что Юлия Санина после таинственной поездки без мужа появилась с известным певцом-красавцем:"больше не секрет".