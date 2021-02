Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина покорила новым ярким образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на которых предстала в черном платье с оригинальным вырезом и декольте. Волосы артистки были аккуратно уложены, а макияж завершал идеальный вид. Со стороны Юлия была похожа на девушку из прошлого, хотя ее образ и выглядел немного опасно, как большинство образов группы The Hardkiss.

«Маленькое черное платье в объективе @abazherka. Завтра снимем новую фотосессию, я в предвкушении», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники стали восхищаться новым образом красотки.

«Какая вы красивая», «Ты прекрасна», «Королева», «Оо у нее всегда волшебные снимки получаются, а еще бэкстейдж. Танцы монтировала так, что ощущалось все очень сказочно (хотя явно внутри было адово)», «взгляд на втором фото напомнил строку из песни Леннокс: "Baby I was lost until you came", «Судя по историям @slavachaika уже замахался. Ждем красоту», - пишут пользователи сети.

