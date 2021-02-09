Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss и финалистка проекта "Танці з зірками" Юлия Санина встретилась с телеведущей Александрой Кучеренко

Известные украинки похвастались фигурами в стильных образах и показали это украинкам, передает Politeka.net. Оказывается, Юлия Санина приняла участие в съемках рубрики, которая ведет телеведущая, жена путешественника Димы Комарова, Александра Кучеренко.

Фронтвумен The Hardkiss предстала в черном гольфе, сверху которого надела золотое блестящее платье. Крупная цепочка на шее сияла от света в помещении.

Образ завершили макияж с акцентом на глаза и модная прическа.

Кучеренко же позировала в черном костюме с бахромой по бокам. Брючки отлично сидели по фигуре. Улыбчивая телеведущая закинула волосы на бок.

В сторис говорилось, что уже завтра выйдет выпуск с Саниной, поэтому всех приглашают к просмотру.

Пост не собрал много лайков и комментариев, поскольку в сторис сделать это в открытом доступе нельзя, но, уверены, красотки произвели фурор.

Ранее мы писали, что Юлия Санина заняла второе место на проекте "Танці з зірками".

Звезда рассказала, что участие в шоу дало ей много опыта, чувств и личностного роста. Артистка призналась, что пришла в проект не ради победы, а по велению сердца.

"Да, я всегда была сильной, морально устойчивой, но теперь я стала в разы увереннее в себе, поняла, что возможности моего тела и психики безграничны, я теперь не боюсь различных эмоций и знаю, как их показать вам", - рассказала певица.

Напомним, что муж Юлии Саниной из "Танців з зірками" показал, как проводит время с сыном в отсутствии жены: "Юли не хватает".

Как сообщала Politeka, как выглядит необычный дом Юлии Саниной из "Танців з зірками", эксклюзивные кадры: "Цветы не выживают".

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