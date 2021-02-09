Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss та фіналістка проєкту "Танці з зірками" Юлія Саніна зустрілася з телеведучою Олександрою Кучеренко
Відомі українки похвалилися фігурами в стильних образах й показали це українкам, передає Politeka.net. Виявляється, Юлія Саніна взяла участь у зйомках рубрики, яку веде телеведуча, дружина мандрівника Діми Комарова, Олександра Кучеренко.
Фронтвумен The Hardkiss постала в чорному гольфі, зверху якого одягла золоту блискучу сукню. Великий ланцюжок на шиї сяяв від світла в приміщенні.
Образ завершили макіяж з акцентом на очі і модна зачіска.
Кучеренко ж позувала в чорному костюмі з бахромою з боків. Брючки відмінно сиділи по фігурі. Усміхнена телеведуча закинула волосся на бік.
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У сторіс говорилося, що вже завтра вийде випуск з Саніною, тому всіх запрошують до перегляду.
Пост не зібрав багато лайків і коментарів, оскільки в сторіс зробити це у відкритому доступі не можна, але, впевнені, красуні викликали фурор.
Раніше ми писали, що Юлія Саніна посіла друге місце на проєкті "Танці з зірками".
Зірка розповіла, що участь у шоу дала їй багато досвіду, почуттів і особистісного росту. Артистка зізналася, що прийшла в проект не заради перемоги, а за велінням серця.
"Так, я завжди була сильною, морально стійкою, але тепер я стала в рази впевненіше в собі, зрозуміла, що можливості мого тіла і психіки безмежні, я тепер не боюся різних емоцій і знаю, як їх показати вам", - розповіла співачка.
Нагадаємо, що чоловік Юлії Саніної з " Танців з зірками "показав, як проводить час з сином у відсутності дружини:"Юлі не вистачає".
Як повідомляла Politeka, як виглядає незвичайний будинок Юлії Саніної з "Танців з зірками", ексклюзивні кадри:"квіти не виживають".
Також Politeka писала, що поповнення в родині співачки Юлії Саніної з "Танців з зірками", нові кадри малятка: "Ой, ой, боже...".