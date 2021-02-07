Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна порадувала шанувальників новим стильним образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Саніної у соцмережі.

Так, артистка запостила у своєму акаунті анімоване фото, на якому вона позує у чорній сукні з яскравим вечірнім макіяжем.

Образ співачка доповнила масивним срібними прикрасами - сережками, браслетом та кольє.

Також вона накинула на себе пальто, але одягла лише один рукав, а ліву руку залишила оголеною.

На своє фото вона додала динамічні ефекти - корону, зірочки та інші елементи, які один за одним з'являються на світлині.

"Сяй", - лаконічно написала вона під фото.

Користувачі оцінили нову світлину артистки і засипали її компліментами.

"Тіна просила переказати: "Така сильно гарна", "Я так радий, так радію сильно. А ти сильно гарна", "Сильно гарна", "Ну образ - це щось! Я закохалася в цю сукню", "Дуже сильно гарна", "Неймовірна", "Стильно", "Очей не відірвати", "Розкішна жінка", "Обожнюю тебе", "Клас, побільше таких фото", "Не можу намилуватись", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Саніна з "Танців з зірками" несподівано показала, як перетворюється перед зйомками:"Цукерка".

Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" підкорила цікавим образом і розкрила, чого їй не вистачає: "Боже, Юль...".

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