Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна порадувала шанувальників новим стильним образом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Саніної у соцмережі.
Так, артистка запостила у своєму акаунті анімоване фото, на якому вона позує у чорній сукні з яскравим вечірнім макіяжем.
Образ співачка доповнила масивним срібними прикрасами - сережками, браслетом та кольє.
Також вона накинула на себе пальто, але одягла лише один рукав, а ліву руку залишила оголеною.
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На своє фото вона додала динамічні ефекти - корону, зірочки та інші елементи, які один за одним з'являються на світлині.
"Сяй", - лаконічно написала вона під фото.
Користувачі оцінили нову світлину артистки і засипали її компліментами.
"Тіна просила переказати: "Така сильно гарна", "Я так радий, так радію сильно. А ти сильно гарна", "Сильно гарна", "Ну образ - це щось! Я закохалася в цю сукню", "Дуже сильно гарна", "Неймовірна", "Стильно", "Очей не відірвати", "Розкішна жінка", "Обожнюю тебе", "Клас, побільше таких фото", "Не можу намилуватись", - пишуть у коментарях.
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