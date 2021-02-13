Солістка популярного українського гурту The Hardkiss і фіналістка «Танців з зірками» Юлія Саніна показала себе і чоловіка на роботі, а також продемонструвала свій новий гламурний образ

Співачка поділилася новим коротким відео у своєму акаунті в Тікток. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як проходять робочі будні популярної групи. Крім самої Саніної в кадрі також засвітився її чоловік і за сумісництвом одногрупник Валерій Бебко, а також інші музиканти. Судячи з усього, справа відбувається в якійсь студії.

Сама Саніна на відео позує перед дзеркалом, милуючись своїм розкішним образом. Ймовірно, їй належало брати участь в якихось зйомках.

Так, виконавиця приміряла шовкову сукню темно-синього кольору, яка ідеально підкреслила колір її очей. Доповнила образ Саніної стильна укладка з великими хвилями.

Пізніше в кадрі несподівано з'являється і собачка, яку Саніна і Бебко завели на Новий Рік. Виконавиця з ніжністю притискає намистинку до себе.

Шанувальники групи тут же відреагували на новий пост в соцмережах.

"богиня, дихайте, якщо згодні" « "дві намистинки в одному кадрі«,» яка принадність такими темпами я стану прихильницею намистинки( хоча чому стану, швидше вже стала«," Божечки. Яка милота. Дві улюблені намистинки", " які ви приголомшливі. Люблю", - пишуть люди.

Нагадавши, небезпечна Саніна з " Танців з зірками «розохотила видом в ретро-міні:»в передчутті...".

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