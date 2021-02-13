Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина показала себя и мужа на работе, а также продемонстрировала свой новый гламурный образ

Певица поделилась новым коротким видео в своем аккаунте в Тикток. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как проходят рабочие будние популярной группы. Помимо самой Саниной в кадре также засветился ее муж и по совместительству одногруппник Валерий Бебко, а также другие музыканты. Судя по всему, дело происходит в какой-то студии.

Сама Санина на видео позирует перед зеркалом, любуясь своим роскошным образом. Вероятно, ей предстояло участвовать в каких-то съемках.

Так, исполнительница примерила шелковое платье темно-синего цвета, которое идеально подчеркнуло цвет ее глаз. Дополнила образ Саниной стильная укладка с крупными волнами.

Позже в кадре неожиданно появляется и собачка, которую Санина и Бебко завели на новый год. Исполнительница с нежностью прижимает Бусинку к себе.

Поклонники группы тут же отреагировали на новый пост в соцсетях.

«богиня, дышите, если согласны», «две бусинки в одном кадре», «Какая прелесть такими темпами я стану поклонницей бусинки( хотя почему стану, скорее уже стала», «Божечки. Какая милота. Две любимые бусинки», «Какие вы потрясающие. Люблю», - пишут люди.

Напомним, опасная Санина из «Танців з зірками» раззадорила видом в ретро-мини: «В предвкушении…».

Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" поработала метлой, засветив свой красивый дом под Киевом: "Снежная сказка, говорите?".

Также Politeka писала, что брутальный муж Саниной из «Танців з зірками» показал жену в коротеньком платьице: «Кукла Молли».