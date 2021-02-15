Солістка популярної української групи The Hardkiss і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна захопила шикарним образом

Юлія Саніна ще раз довела, що досконалості немає меж. На кадрах, які вона показала на своїй сторінці в Instagram, солістка "The Hardkiss" зачарувала зовнішністю і глибокими віршами, пише Politeka.net.

Юлія Саніна представила шикарний образ, в якому продемонструвала неймовірну красу і почуття стилю. На відео вона стоїть перед великим дзеркалом, освітленим безліччю ламп, і наносить пензлем пудру на обличчя. У певний момент вона відривається від свого заняття і починає читати красивий вірш про складні відносини і про любов.

У кадрі Юлія Саніна постала в оригінальній сукні, верх якої був зроблений з металевої сітки, що нагадує напівпрозору кольчугу, стягнуту тугим чорним корсетом. Образ доповнили довгі сережки і неймовірно красива зачіска. Своє довге волосся співачка поклала бездоганними хвилями на одне плече.

Окремої уваги заслуговував ідеальний макіяж Юлії Саніної: красивий вечірній макіяж в коричневих тонах робив погляд дуже виразним, високі вилиці були підкреслені рум'янами, а соковиті пухкенькі губки зірка підкреслила яскравою червоною помадою.

Фанати співачки прийшли в справжнє захоплення побачивши співачки, а також оцінили красивий вірш, уривок з якого став підписом Саніної до своєї публікації.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Юлія Саніна (@the_hardkiss)

"Навколо безліч інших людей, очей, миттєвостей... Але вічність лише одна, і вона в тобі", - написала співачка.

"Як завжди до мурашок!", "Ти неповторна", "клас", "щирість", "дуже красиво", "як красивоооо", "неймовірно і мурашки по шкірі, проникає до глибини душі", "приголомшливо красиво", "Божественно", "це неперевершено", "неймовірна красуня", "це прекрасно", - відзначили фоловери в соцмережі.

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