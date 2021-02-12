Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала свою подросшую любимицу, которая навестила ее на работе

Известная украинская исполнительница и полуфиналистка проекта «Танці з зірками» поделилась новым трогательным снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, на новый год в семье Саниной произошло пополнение: они с мужем завели щенка, к которой со временем стойко прикрепилось имя Бусинка.

На новом снимке исполнительница решила показать, как сильно подросла ее любимица. На фото Санина в черном худи позирует со своей собачкой. Судя по подписи и виду на заднем плане, фото было сделано в студии. Хозяйка явно рада возможности сделать снимок со своей пушистой любимицей.

«То чувство, когда пришла к маме на работу:) Такоооой красоты наснимали», - написала Санина.

Ее поклонники пришли в восторг от этого фото.

«Ждём Бусинку на Олимпийском!», «Буся подросла», «Две любимые бусинки. Ждём новые фото», «А сколько сомнений было, заводить, не заводить!», «Какие же вы милые. Уже хотим посмотреть на эту красоту», «И как теперь дождаться новых фото?», «Затискали Бусинку», «Ну какие же красавицы!», - пишут люди.

Напомним, опасная Санина из «Танців з зірками» раззадорила видом в ретро-мини: «В предвкушении…».

Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" поработала метлой, засветив свой красивый дом под Киевом: "Снежная сказка, говорите?".

Также Politeka писала, что брутальный муж Саниной из «Танців з зірками» показал жену в коротеньком платьице: «Кукла Молли».