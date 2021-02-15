Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и финалистка "Танців з зірками" Юлия Санина восхитила шикарным образом

Юлия Санина еще раз доказала, что совершенству нет предела. На кадрах, которые она показала на своей странице в Instagram, солистка "The Hardkiss" очаровала внешностью и глубокими стихами, пишет Politeka.net.

Юлия Санина представила шикарный образ, в котором продемонстрировала невероятную красоту и чувство стиля. На видео она стоит перед большим зеркалом, освещенным множеством ламп, и наносит кистью пудру на лицо. В определенный момент она отрывается от своего занятия и начинает читать красивый стих о сложных отношениях и о любви.

В кадре Юлия Санина предстала в оригинальном платье, верх которого был сделан из металлической сетки, напоминающей полупрозрачную кольчугу, стянутую тугим черным корсетом. Образ дополнили длинные серьги и невероятно красивая прическа. Свои длинные волосы певица уложила безупречными волнами на одно плечо.

Отдельного внимания заслуживал идеальный макияж Юлии Саниной: красивый вечерний мейкап в коричневых тонах делал взгляд очень выразительным, высокие скулы были подчеркнуты румянами, а сочные пухленькие губки звезда подчеркнула яркой алой помадой.

Фанаты певицы пришли в настоящий восторг при виде певицы, а также оценили красивое стихотворение, отрывок из которого стал подписью Саниной к своей публикации.

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"Вокруг множество других людей, глаз, мгновений... Но вечность лишь одна, и она в тебе",- написала певица.

"Как всегда до мурашек!", "Ты неповторимая", "Класс", "Искренность", "Очень красиво", "Как красивоооо", "Невероятно и мурашки по коже, проникает до глубины души", "Потрясающе красиво", "Божественно", "Это непревзойденно", "Невероятная красавица", "Это прекрасно",- отметили фолловеры в соцсети.

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