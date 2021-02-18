В сети показали, как сильно изменилась внешность главной рокерши страны Юлии Саниной

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу программы "Звездный путь" в соцсети Instagram, солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина за 15 лет на сцене изменилась до неузнаваемости. В сети опубликовали фотоколлаж, на котором певицу можно увидеть совсем юной и уже сформировавшейся артисткой.

Слева на фотографии Юлия совсем юная, ей здесь лет 16. Она запечатлена на природе, видимо это происходило осенью. Перед камерой будущая рок-звезда позирует в темной курточке, у нее длинные распущенные волосы и небесно-голубые глаза. На втором снимке Санина появилась уже в своем более привычном сценическом образе – на ней замысловатое черное платье с прозрачными элементами, волосы зачесаны назад, а на лице яркий макияж с темной помадой.

В подписи к фотоколлажу говорится, что Юлия начала свою певческую карьеру, когда ей было всего 16 лет и она училась в школе. Сначала девушка выступала на бэк-вокале, потом стала солисткой небольшой группы Sister Siren, а в 2011 году вместе с мужем Валерием Бебко они создали группу The Hardkiss. За время существования коллектива артисты экспериментировали со стилем и звучанием, так и образы Саниной все время менялись. Однако теперь ее называют главной рок-исполнительницей Украины.

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