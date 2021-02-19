Солистка и фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина решила зарегистрироваться в новой соцсети

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Юлия решила сообщить, что зарегистрировалась в Clubhouse. Рокерша разместила очаровательное милое фото акцентируя в макияже на ярко-красных губах.

В кадре Юлия надела изысканный наряд в сеточку и дополнила образ свисающими серьгами.

Певица написала, что пока только прошла регистрацию и чувствует себя неловко. "Чувствую растерянность и отрицание", - призналась певица.

Она рассказала, что определила, новую соцсеть как "подкасты для всех" или "разговоры обо всем".Санина призналась, что пока ее любимой сетью остается Instagram с красивыми картинками, людьми, которые вдохновляют, текстами под настроение, и каталогом услуг и товаров.

Также Санина рассказала, что стала реже «зависать» в соцсетях, установив лимит по времени на все соцсети в телефоне.

Фанаты признались, какие соцсети им больше всего по душе, некоторые поклонники поддержали Юлию, написав, что мир прекрасен и без соцсетей, а другие не стали писать о соцсетях, признавшись в любви своему кумиру:

"Поклонник не может написать комментарий, так как потерял сознание от увиденного фото Юли Саниной, мы вам сообщим, как поклонник придет в чувства и вернёт дар речи!😮", "Какой правильный выбор. Жизни вокруг очень прекрасна, и все соцсети на минимум.", "Сочувствую я Вашему супругу! Чтоб рядом жить с такими вот глазами - ходить в спасательном жилете нужно или с кругом, плюс крылья, чтоб парить под небесами)"

Среди тех, кто одобрил выбор Юлии также несколько украинских знаменитостей, таких Соломия Ветвицкая из "Плюсов", и другие.

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