Юлия Санина и Валерий Бебко из группы The Hardkiss поддержали начинающую украинскую исполнительницу

Новым снимком на своей странице в Инстаграм поделился Бебко. Об этом пишет Politeka.net.

На фото музыкант и его жена позируют в компании юной девушки. Как выяснилось, красотка стала победительницей проекта Pepsi Music Star, который проходил в сотрудничестве с группой The Hardkiss. Во время этого проекта музыканты занимались поиском новой звезды, которая бы получила их продюсирование.

Новой артисткой, которой теперь предстоит работать с The Hardkiss, стала Мария Коваленко. Девушка взяла себе псевдоним Ярима и уже активно готовится к дальнейшей работе над созданием своей музыки. Ее ждут съемки собственного клипа и даже выступление на сцене «Олимпийского».

На фото юная исполнительница уверенно позирует рядом со своими новыми наставниками. При этом, интернет-пользователи заметили между ними некую схожесть.

«очень талантливая», «Очень похожа на вас. Такая усредненная внешность, вроде сестра или дочь», «Удачи и успехов тебе», «Какие вы крутые. Поздравляю», «Будто родня, с Юлей похожи», «Какой псевдоним!», «Ждём с нетерпением! Удачи, милая», «Успехов Маше!! Очень запали в душу ее каверы», - пишут люди.

Напомним, Санина из «Танців з зірками» с новой стрижкой и фиолетовой помадой свела с ума дерзким образом: «Ого».

Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" превратилась из милой школьницы в брутальную рокершу: 15 лет разницы налицо.

Также Politeka писала, что Санина из "Танців з зірками" в сеточке сразила шикарным луком: "Крылья, чтоб парить".