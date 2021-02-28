Рок-исполнительница, солистка группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу "Танці з зірками" Юлия Санина порадовала фанатов обнимашками с партнером по паркету

Как сообщает Politeka.net, в сторис Instgaram Санина рассказала, что поклонники забросали ее вопросами, где делся Дмитрий. В коротком видео Юлия показывает, как Дмитрий Жук заходит в комнату к Саниной, и обнимает ее за шею, с криками: "А вот он я".

Юлия рассказала, что у Димы все хорошо, он жив, здоров, танцует, (иногда кричу "Вааа", - вставил хореограф). "Мы не поссорились! Все хорошо!", - заверила фанатов Юлия Санина.

Дмитрий рассекретил свое исчезновение: "Мы готовим для вас сюрприз, просто!"

Задорное видео наверняка понравилось поклонникам. Веселые ребята были рады встрече друг друга, они искренне обнимались, словно настоящая пара.

Ранее Юлия Санина дала волю своим чувствам. Певица сделала фото на подоконнике, соблазнительно закинув руки за голову и слегка расставив ноги. На ней непринужденный наряд в виде свободных джинсов с дырками на коленях и белой рубашки.

Пуговицы на рубашке исполнительницы застегнуты в произвольном порядке, оголяя ее подтянутый животик. На поясе исполнительницы удивительным образом был завязан пояс, украшенный множеством сверкающих подвесок.

Напомним, что Санина из "Танців з зірками" превратилась в дерзкую соблазнительницу, засветив рельефный животик: "Ну, это капец".

Как сообщала Politeka, Юлия Санина из "Танців з зірками" ошеломила фанатов печальным известием: как раньше уже не будет.

Также Politeka писала, что Санина из «Танців з зірками» и ее муж удивили снимком с юной красоткой: «Очень похожа, вроде сестра или дочь».