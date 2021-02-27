Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу "Танці з зірками" Юлия Санина впечатлила фигурой на соблазнительном фото

Чувственный снимок появился на официальной странице группы в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото обычно сдержанная Юлия Санина дала волю своим чувствам. Так, певица позирует на подоконнике, соблазнительно закинув руки за голову и слегка расставив ноги. На ней непринужденный наряд в виде свободных джинсов с дырками на коленях и белой рубашки.

При этом, пуговицы на рубашке исполнительницы застегнуты в произвольном порядке, оголяя ее подтянутый животик. Необычным акцентом в образе также стал пояс Саниной, украшенный множеством сверкающих подвесок.

«Объятия горячие. Слова – холодное золото. Нам лучше молчать…», - подписала снимок певица. Можно предположить, что это – слова из новой песни ее группы.

Поклонники Саниной тут же отреагировали на ее пост.

«Огонь. Очень ждем новую бомбу», «Какая интрига красивое фото, красивые слова ... Зацепило», «Нежная словно наступающая весна», «Юлия, вы прекрасны», «Какая Вы здесь невероятная», «Ну это капец какая красота», «Роскошная женщина», «Ооооой какая а животик, звездочки! Вы совсем меня не жалеете», «Юля, вы ярче солнца, теплее огня, весна в ваших глазах!», «Юлия! Вы божественно красивы! Очень импонирует Ваша человечность», - пишут люди.

Напомним, Юлия Санина из "Танців з зірками" ошеломила фанатов печальным известием: как раньше уже не будет.

Как сообщала Politeka, Юлия Санина из "Танців з зірками" неожиданно призналась, что могла не дожить до финала: "Если бы не...".

Также Politeka писала, что Санина из «Танців з зірками» и ее муж удивили снимком с юной красоткой: «Очень похожа, вроде сестра или дочь».