Известная украинская певица Юлия Санина, звезда "Танців з зірками", показала себя в горячем образе

На фото красотка позировала в прозрачном наряде и кожаной косухе. Санина подняла руки вверх, демонстрируя роскошную фигуру. Девушка стояла у зеркал, хвастаясь идеальными изгибами, а волосы собрала назад. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Коллаборация мечты", "Не знаю, что там, но уже хочу", "О мой Бог", "Воу", "Оо, буду ждать)", "Вау, поздравляю", "Красотка".

На втором кадре девушка показалась уже в розовом пиджаке с белым низом. Юлия смотрела в камеру, показывая свои волосы, которые стали белыми. Санина, скорее всего, надела парик для этого образа. Певица показалась на фоне тюльпанов, а образ дополнила стильным мейкапом.

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