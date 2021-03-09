Украинская рок-исполнительница Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss и финалистка шоу "Танці з зірками", покорила образом в откровенном платье

Артистка предстала в фиолетовом платье с пикантными вырезами и декольте, сообщает Politeka.net. Формы звезды просто впечатляли и приковывали к себе взгляд.

Грудь без белья сделала образ более соблазнительным, а вырезы оголили виды на тонкую талию, немного показав упругий животик.

Звезда распустила длинные волосы, которые аккуратной волной легли набок.

Стильные сверкающие украшения завершили образ. Как и макияж с акцентом на губы.

"С праздником✨ Девушки, вы - мое вдохновение. Ваши истории в наших песнях. Пусть они будут счастливыми💋", - написала Санина.

За четыре часа пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Волшебная 🙌", "Юлечка, вы наш цветочек! С каждой весной - такой разный и прекрасный! 🌷️ С Праздником! 💋", "Пусть весна будет в сердце каждый день, без привязки к календарю!🤍", "С праздником, Юль! 🤍", "О нет, только не эта формулировка...", "Нет. Только не Юля...", "Шикарная девушка)))", "Наш цветочек, с праздником❤️", "Вы очень красивая🔥😍С праздником!❤️❤️❤️", "А вы наш большой и ни с кем несравнимый цветочек, от которого мы вдохновляемся мы любим вас безмерно за ваше старание в музыке карьере и за все, что вы делаете с 8 марта", "Невероятно шикарная!❤️ с праздником 🌸", - написали пользователи сети.

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