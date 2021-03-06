Известная певица Юлия Санина, звезда "Танців з зірками", показала себя показала себя в зажигательном образе

На фото Санина показалась в черном наряде с вырезом на ноге, животике и плече. Красотка была с короткими волосами, демонстрируя образ для клипа, который только вышел. Звезда показалась в нескольких позах и ракурсах, демонстрируя свою впечатляющую красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Почему мы не уделяем внимания нашим минимальным потребностям: быть услышанным и выслушанным, быть обнятым любимым человеком?! Потому что на фоне войн, кризисов, экологических проблем, мировой глобализации и прочего, они кажутся ерундой, не заслуживающими внимания капризами… Я хочу, чтобы мы говорили, когда нам больно, даже если это кажется незначительным. Я хочу, чтобы мы обнимали друг друга, потому что это важно", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 17 тысяч лайков и написали комментарии:

"А мне прическа не понравилась вот вообще, весь клип только на неудачную прическу и смотрела. Хотя творчество группы одобряю и даже слушаю!", "Не влюбляться в Юлю, не влюбляться в Юлю, не влюбляться... Черт", "О, Виктория Бекхем", "Физическая форма реально очень впечатляет. Пожалуй, идеальная вообще кондиция фигуры, прямо чувствуется адская работа над собой".

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