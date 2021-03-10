Певица Юлия Санина из группы The Hardkiss изгибалась как кобра, чтобы сделать незабываемое фото на обложку журнала

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу певицы.

Вокалистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина появилась на обложке журнала, сделанным для одного из киевских торгово-развлекательных центров.

В своей Сториз Юлия показала как она это делала. Телодвижения известной певицы при этом были похожи на змеиные. Сходство добавлял и наряд артистки. Это был облегающий свитер с довольно таки фактурной ткани черного цвета.

Волосы исполнительница уложила в замысловатую прическу. Хотя съемки были черно-белые, хорошо был виден яркий макияж на лице Юлии. Она изгибалась то в одну сторону, то в другую, стоя светлой перегородкой. Ногти знаменитости были покрыты лаком.

Внизу сидели трое членов группы, один из которых муж звезды Валерий Бебко. Все сохраняли серьезное выражение лица, а действие сопровождала ритмическая музыка.

Кстати, группе в 2021 году исполняется 10 лет со дня основания. Такая серьезная дата может свидетельствовать о творческом потенциале, не угасающем со временем. Ведь множество проектов объявили о прекращении своей деятельности, но только не они.

Юлия и ее супруг Валерий продолжают работать над новыми и интересными проектами.

Группа The Hardkiss выпустила недавно клип «Обійми», где популяризирует человеческие объятия. Эта компациция должна звучать в одном фильме. Фанаты тепло встретили песню и клип. Для съёмок Санина даже сменила прическу, примерив парик. Эксперимент может понравиться фанам, ведь такой образ они еще не видели.

Напомним, Юлия Санина оказалась в темноте и попросила тишины.

Как сообщала Politeka, Юлия Санина избавилась от скромности и белья.

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