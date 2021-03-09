Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина призналась, что хочет объятий, так на неё подействовала новая песня
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу певицы.
Певица Юлия Санина может похвастаться любящим мужем, с которым у неё совпадают не только взгляды на семью, но и на творчество. Ведь Валерий Бебко, супруг Саниной, является гитаристом группы и креативным продюсером.
Такой творческий союз дух личностей рождает прекрасные песни, исполняемые вокалисткой Юлией Саниной. Пара успевает воспитывать сына Даню, появившегося на свет в 2015 году.
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Не обходит ее и внимание простых украинцев. Так, зрителям «Танців з зірками» седьмого сезона певица запомнилась после скандала с другой девушкой, которая выиграв приз, решила отдать его Саниной. Однако Юлии, занявшей второе место, такой жест был не нужен. Она восприняла его как неискреннее поведение со стороны Санты Димопулос.
Сейчас Юлия больше занимается музыкой. В своей Сториз Санина презентовала музыкальный отрывок из новой песни "Обійми".
В кадре она стоит в черном наряде, состоящем из комбинезона с множеством модных разрезов. Солистка The Hardkiss обнимает себя руками. Для съемок артистка поменяла прическу, у неё волосы стали заметно короче.
Внизу появляются и пропадают строки песни " Обійми".
Все исполняется на украинском языке.
Кстати, ученые утверждают, что обнимая близкого человека можно избавиться от тревоги и стресса, а детей нужно обнимать как можно чаще.
Напомним, Юлия Санина отбросила скромность вместе с бельем.
Как сообщала Politeka, Юлия Санина ушла в другую реальность.
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