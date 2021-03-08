Украинская рок-исполнительница Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss показала бэкстейдж нового клипа

Как сообщает Politeka.net, Юлия Санина в своем блоге в Instgaram рассказала, где на самом деле проводились съемки нового хита "Обійми".

Она поинтересовалась у фанатов, понравилась ли им локация, в которой проводились съемки клипа.

Как оказалось только часть видео снимали в тоннеле метро, а футуристический тоннель для досъемки клипа был построен специально в павильоне.

Рок-звезда призналась, что в метро технически не могли реализовать задуманное.

"Мы собрали конструкцию высотой в 8 и длиной в 16 метров. По свету мы выбрали приборы, которые могут переносить в другую реальность, очертить пространство и напоминают тот самый "свет в конце тоннеля", - написала знаменитость. Также Юлия указала, что художником по свету в клипе был Евгений Костыра из компании Alight ua, которая создает освещение для музыкальных клипов и шоу на украинском телевидении.

В кадрах бэкстейджа наконец можно рассмотреть костюм Юли, с ассиметричными вырезами и длинным разрезом на штанине.

Фанаты кинулись засыпать певицу и группу комплиментами, стоит сказать, что многие фанаты ожидают немного дольше драйва в музыке любимых хардов:

"Самая любимая моя группа, локация очень красивая, слова песни душевные, до слез ❤️", "Вам очень идёт короткая стрижка 💇‍♀️ ❤️", "Дуже круто🔥", "Невероятный клип получился 😍❤", "Вы лучшие. Очень люблю ваше творчество.", "Задум очень крутой 😻", "Красивый клип ✨", "Дуже красивий кліп 😍😍😍", "Я в восторге от вашей песни, у меня при прослушивании аж мурашки по телу🔥😍", "На моменте когда сквозь Юлю проходит поезд, я аж отпрыгнула от экрана и схватилась за сердце))) Очень круто! Вы проделали шикарную работу 🔥🔥🔥🔥🔥", - признались фанаты.

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