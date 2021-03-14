Впечатляющее путешествие в Колумбию Юлии Саниной как ведущей "Орла и решки" взбудоражило поклонников

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Юлия разместила несколько кадров со съемок очередного выпуска юбилейного тревел-шоу, где была ведущей.

"Друзья, как вам выпуск? Это было самое спонтанное, насыщенное и увлекательное приключение в моей жизни❤️. Спасибо большое команде за труд и тепло, вы даже не представляете себе, какие они профи!", - написала Санина.

В ответ певице и уже состоявшейся телеведущей посыпалось множество сообщений, комплиментов и теплых слов. Лента Юлии буквально за несколько часов запестрела возгласами и хвальбами, и воспеванием талантов любимой певицы:

"Классный выпуск. 👏Хотим еще Юлю в Орел и Решка))", "Самый лучший выпуск за всю историю проекта, как по мне😍❤", "Чудесный, очень интересный, классный, так держать! 🔥🔥🔥🔥", "Бомбезний випуск, надіємось ще вас побачити у ролі ведучої Орла і решки🥰❤", "Найкращий випуск, дякую за прекрасні емоції❤️😍", "Юля, это не ваше, держите марку рок—дивы Украины, а попсовые проекты пусть другие кушают...)))", "Очень круто! А особенно спуск с водопада! Так это очень смело! 😍😍😍", "Я в захваті 👏 від Вашої сміливості 🔥❤️", "Обожнюю 😍Юля, вас нужно оставить ведущей на постоянной основе.❤️", "Оооочень драйвовый🤘🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥"

Напомним, что нежная Юлия Санина из The Hardkiss в прозрачном наряде заставила себе завидовать: "Два солнца".

Как сообщала Politeka, Санина из "The Hardkiss" устала молчать и выдала всю правду о ревнивом муже: "Когда я кому-то улыбаюсь...".

Также Politeka писала, что Санина из "The Hardkiss" ради обложки журнала оказалась в мужской компании: "извивалась, как кобра".