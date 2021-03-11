Юлия Санина, которая является фронтвумен и солисткой группы The Hardkiss рассказала о конфликтах на фоне ревности мужа Валерия Бебеко

Как передает Politeka.net, в своем интервью программе "Зірковий шлях" Санина разоткровенничалась и созналась, что причиной конфликтов часто случаются ревность со стороны мужа Вала, (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Напомним, музыкант Валерий Бебеко - творческий руководитель группы The Hardkiss. Санина призналась, что она очень домашняя и любит опекать, и заботится о своей семье, наводить чистоту и готовить.

Однако изменения в ее жизни, которые сделали Юлию более публичной, не всегда по душе Валу. Внимании противоположного пола к певице стало больше, и муж не всегда сдерживает порывы ревности.

"Он обращает внимание, когда я кому-то улыбаюсь или обнимаю. Нельзя", - поделилась артистка.

Певица призналась, что обожает находиться дома. Она говорит, что дома она накапливает энергию, набирается ее. Дома спокойствие, так необходимое для выплескивания в творчестве.

Однако Юлия призналась, что часто не может разделить работу и дом, и может повысить голос на ребенка. Осознавая это, Юлия постоянно сдерживает себя, чтобы не срываться.

Поклонники оценили откровенность певицы, и были приятно удивлены ее простотой и открытостью:

"Ну така Юлічка справжня, без пафосу і масок🥰 Приємна, щира, красуня і розумничка! Хай їй щастить!!!❤️", "Обожнюю Юлю. Гарна людина і фантастична фронт-вумен! Захоплююсь!", "Такая она красивая и нежная😍", "Гармонія у всьому:зовнішності, мові, манері спілкування + спражній талант у сольній кар'єрі! По-новому відкрила Саніну для себе як жінку!", "Очень добрая, красивая, классная, позитивная Юля. Желаю вам выбухового концерту", - отозвались поклонники.

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