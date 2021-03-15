Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина показала, как развлекалась в Колумбии

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото и видео со съемок тревел-шоу «Орел и решка». Как известно, Санина вместе с певцом Алексеевым стала ведущей праздничного выпуска шоу. Звезда отправилась покорять Колумбию.

На фото Юлия показала, как решилась на экстремальный полет на дельтаплане. Девушка не побоялась пойти на такой смелый эксперимент.

«То, что не вошло в выпуск. Часть 2. На самом деле экстремальных испытаний в @orelireshka_official у меня было ДВА! Помимо спуска по водопаду, был полет на дельтаплане. До этого я никогда в жизни не летала ни на чем подобном! Оказалось, что у меня совершенно нет страха высоты и скорости. А какой это адреналин и красота!», - подписала фото и видео звезда.

В комментариях певице оставили массу отзывов.

«Юля, вы лучшая ведущая "Орла и решки" за все 10 лет. Одного выпуска нам мало», «Мне так понравился этот выпуск ) нам нужна новая ведущая», «Теперь хочу видеть вас ведущей на целый сезон», «Этот смех, просто обожаю!», «Какая красивая», «Прекрасный выпуск!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Санина из "The Hardkiss" устала молчать и выдала всю правду о ревнивом муже: "Когда я кому-то улыбаюсь...".

Как сообщала Politeka, Юлия Санина показала, что не вошло в шоу "Орел и решка", ошеломив признанием: "Мне трудно представить...".

Также Politeka писала, что драйвовая Санина из The Hardkiss произвела фурор в роли ведущей "Орла и решки": "Бомбезный выпуск…".