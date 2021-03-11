Юлія Саніна, яка є фронтвумен і солісткою групи The Hardkiss розповіла про конфлікти на тлі ревнощів чоловіка Валерія Бебеко
Як передає Politeka.net, у своєму інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Саніна розговорилася і зізналася, що причиною конфліктів часто трапляються ревнощі з боку чоловіка, (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).
Нагадаємо, музикант Валерій Бебеко - креативний керівник групи The Hardkiss. Саніна зізналася, що вона дуже домашня і любить опікати, і піклується про свою сім'ю, наводити чистоту і готувати.
Однак зміни в її житті, які зробили Юлію більш публічною, не завжди до душі Валу. Уваги протилежної статі до співачки стало більше, і чоловік не завжди стримує пориви ревнощів.
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"Він звертає увагу, коли я комусь посміхаюся або обіймаю. Не можна", - поділилася артистка.
Співачка зізналася, що обожнює перебувати вдома. Вона каже, що вдома вона накопичує енергію, набирається її. Будинки спокій, так необхідне для вихлюпування у творчості.
Однак Юлія зізналася, що часто не може розділити роботу і будинок, і може підвищити голос на дитину. Усвідомлюючи це, Юлія постійно стримує себе, щоб не зриватися.
Шанувальники оцінили відвертість співачки, і були приємно здивовані її простотою і відкритістю:
"Ну така Юлічка справжня, без пафосу і масок🥰 Приємна, щира, красуня і розумничка! Хай їй щастить!!!❤️", "Обожнюю Юлю. Гарна людина і фантастична фронт-вумен! Захоплююсь!", "Така вона красива і ніжна😍"," Гармонія у всьому:зовнішності, мові, манері спілкування + спражній талант у сольній кар'єрі! По-новому відкрила Саніну для себе як жінку!", "Дуже добра, красива, класна, позитивна Юля. Бажаю вам вибухового концерту", - відгукнулися шанувальники.
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