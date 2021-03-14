Вражаюча подорож до Колумбії Юлії Саніної як ведучої "Орла і решки" розбурхала шанувальників

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Юлія розмістила кілька кадрів зі зйомок чергового випуску ювілейного тревел-шоу, де була ведучою.

"Друзі, як вам випуск? Це була сама спонтанна, насичена і захоплююча пригода в моєму житті❤️. Спасибі велике команді за працю і тепло, ви навіть не уявляєте собі, які вони Профі!",- написала Саніна.

У відповідь співачці і вже відбулася телеведучої посипалося безліч повідомлень, компліментів і теплих слів. Стрічка Юлії буквально за кілька годин зарясніла вигуками і хвальбами, і оспівуванням талантів улюбленої співачки:

"Класний випуск. 👏Хочемо ще Юлю в Орел і Решка))", " найкращий випуск за всю історію проекту, як на мене😍❤", " чудовий, дуже цікавий, класний, так тримати! 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Бомбезний випуск, сподіваємося ще вас побачити у ролі ведучої Орла і решки❤❤", " найкращий випуск, дякую за прекрасні емоції❤️😍", "Юля, це не ваше, тримайте марку рок—Діви України, а попсові проекти нехай інші їдять...))) ", "Дуже круто! А особливо спуск з водоспаду! Так це дуже сміливо! 😍 😍 😍 ", "Я в захопленні 👏 від вашої сміливості❤❤️", " обожнюю 😍 Юля, Вас потрібно залишити ведучою на постійній основі.❤ ️ ", "Дуууже драйвовий ☺ "

Нагадаємо, що ніжна Юлія Саніна з The Hardkiss в прозорому вбранні змусила собі заздрити:"Два сонця".

Як повідомляла Politeka, Саніна з "The Hardkiss" втомилася мовчати і видала всю правду про ревнивого чоловіка: "коли я комусь посміхаюся...".

Також Politeka писала, що Саніна з" The Hardkiss "заради обкладинки журналу опинилася в чоловічій компанії:" звивалася, як кобра".