Відома фронт-вумен групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка стала ведучою ювілейного випуску "Орел і решка" показала фантастичні пейзажі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Юлія розмістила добірку фото, які не увійшли у випуск, проте залишили незабутнє враження на зірку.

Подорож до Колумбії, в Асьенда Фінка Ель Дьяманте, - пише Саніна, - дійсно райське містечко в горах. Знакменитість розповіла, що місце, куди прилетіла Юлія колись належало родичці теперішнього господаря. Однак, багато років тому будинок і землю незаконно конфіскували, все розбили і розікрали. Через кілька десятиліть землю вдалося повернути родині і тепер господар звів на ній будинок, завод з переробки кави і кавово-бананові плантації.

Юлія Саніна також похвалилася, що їй довірили посадити кавове дерево, що було дуже зворушливо для співачки.

"Мені довірили посадити кавове дерево, пригостили чашкою кави. Виявилося, що кавове зерно білого кольору, а я і не знала. А банани, які ростуть упереміж з кавою, зраджують йому солодкий присмак! Мені важко уявити, як це-бути постійним учасником команди Орла і Решки. Бачити такий дивовижний світ і не переставати дивуватися, не втратити цей дитячий захват", - підсумувала Саніна.

Шанувальники написали, що раді бачити Юлію в такій ролі, а також захоплено описали свої почуття від побаченого:

"Так приємно бачити в цій ролі😊 чудові фото❤️ і хотіла дізнатися, звідки таке плаття нереальне?", "Яка ви-неземна 🥺", " Юля, ви незрівнянні.", "Райське містечко😍", " казкові фото❤️❤️❤️❤️", "краса невимовна! І я зовсім не про природу😍", - написали шанувальники.

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