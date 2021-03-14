Відома фронт-вумен групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка стала ведучою ювілейного випуску "Орел і решка" показала фантастичні пейзажі
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Юлія розмістила добірку фото, які не увійшли у випуск, проте залишили незабутнє враження на зірку.
Подорож до Колумбії, в Асьенда Фінка Ель Дьяманте, - пише Саніна, - дійсно райське містечко в горах. Знакменитість розповіла, що місце, куди прилетіла Юлія колись належало родичці теперішнього господаря. Однак, багато років тому будинок і землю незаконно конфіскували, все розбили і розікрали. Через кілька десятиліть землю вдалося повернути родині і тепер господар звів на ній будинок, завод з переробки кави і кавово-бананові плантації.
Юлія Саніна також похвалилася, що їй довірили посадити кавове дерево, що було дуже зворушливо для співачки.
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"Мені довірили посадити кавове дерево, пригостили чашкою кави. Виявилося, що кавове зерно білого кольору, а я і не знала. А банани, які ростуть упереміж з кавою, зраджують йому солодкий присмак! Мені важко уявити, як це-бути постійним учасником команди Орла і Решки. Бачити такий дивовижний світ і не переставати дивуватися, не втратити цей дитячий захват", - підсумувала Саніна.
Шанувальники написали, що раді бачити Юлію в такій ролі, а також захоплено описали свої почуття від побаченого:
"Так приємно бачити в цій ролі😊 чудові фото❤️ і хотіла дізнатися, звідки таке плаття нереальне?", "Яка ви-неземна 🥺", " Юля, ви незрівнянні.", "Райське містечко😍", " казкові фото❤️❤️❤️❤️", "краса невимовна! І я зовсім не про природу😍", - написали шанувальники.
Нагадаємо, що драйвова Саніна з The Hardkiss викликала фурор в ролі ведучої "Орла і решки": "бомбезний випуск…"
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