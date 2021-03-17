Певица Юлия Санина порадовала поклонников новым перевоплощением, красотку просто не узнать

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, обожает яркие образы и необычные перевоплощения. Недавно в своим Instagram звезда показала поклонникам очередной эксперимент с внешностью – она превратилась в страстную и яркую итальянку.

На новом снимке Юлия запечатлена в интересной локации и необычном образе. Перед камерой она появилась в разноцветном костюмчике интересного фасона с необычным узором, под пиджаком которого видно зеленую кофточку. При этом внимание привлекает не только костюмчик, но и пышная укладка певицы и ее яркий макияж с желтыми тенями и фиолетовой помадой на губах, она уверенно смотрит прямо в объектив.

В подписи к фотографии Санина написала: "Italiano Donna. Style and mua @slavachaika. Hair @vitalik_datsiuk". Поклонники в восторге от такого перевоплощения звезды, Юлию заваливают комплиментами и восторженными комментариями. "Вау!", "Новое шоу? Фотосессия?", "Вау, фантастика!", "Юлечка, Donna italiana правильнее будет", "Bellissima", "Вы потрясающая в любом образе", "Шикарно", "Вам очень идет", "Цвета просто бомба", "Фантастичная", "Восхищаюсь Вами", "Очень красивая", "Такая красивая!", "Просто красавица", - пишут пользователи в комментариях к фото.

Напомним, Санина из The Hardkiss ошеломила новой внешностью, такого от нее не ждали: "Пугачева, ты ли это?".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss на съемках "Орла и решки" наплевала на безопасность, поразив кадрами: "Нет страха…".

Также Politeka писала, Юлия Санина показала, что не вошло в шоу "Орел и решка", ошеломив признанием: "Мне трудно представить...".