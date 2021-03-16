Юлия Санина, которая является фронтвумен и солисткой группы The Hardkiss, удивила необычным образом

Как передает Politeka.net, фото артистка показала на своей странице в Инстагарм.

«Привет из прошлого», - подписала она фото.

Юлия Санина показал фото, на котором запечатлена в неожиданном для нее образе. Певица позирует с пышной завивкой и я ярким макияжем. Из аксессуаров к такому образу подобрали массивные цепи.

Пользователи Сети были поражены таким перевоплощением. Санину даже сравнили с Аллой Пугачевой, которая, как известно, любит подобные прически.

«Юля с Голливуда», «Сногсшибательная», «Как красиво», «Как же это стильно», «Кайф», «Классный образ», «Какая ракета», «Вау», Такая прикольная», «Кудряшка Ю», «Шикарные кудри», «Прекрасная», «Можно упасть в обморок», «Привет из 80-х», «Пугачева ты ли это?», «Пугачева?», «Вау, ничего себе. Не узнать», - пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что вокалистка The Hardkiss Санина похввсталась фигурой в образе роковой красотки. Артистка позировала в фиолетовом платье с безумными вырезами и слишком откровенной зоной декольте.

Напомним, Юлия Санина показала, что не вошло в шоу "Орел и решка", ошеломив признанием: "Мне трудно представить..."

Как сообщала Politeka, драйвовая Санина из The Hardkiss произвела фурор в роли ведущей "Орла и решки": "Бомбезный выпуск…"

Также Politeka писала, что Юлия Санина из The Hardkiss в прозрачном наряде заставила себе завидовать: "Два солнца"