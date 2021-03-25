Неожиданная новость о тренера шоу «Голос країни» Олега Винника ошеломила украинцев
Как передает Politeka.net сообщение об этом появилось на официальной странице проекта в Инстаграм.
Также в сети появилось фото, на котором Винник сидит в судейском кресле "Голоса страны", а рядом с ним - Иван Дорн.
"Вот так новость, Иван Дорн станет звездным советником Олега Винника на нокаутах в это воскресенье. Он будет помогать тренеру решать, кто из участников стоит пройти к прямым эфирам», - сообщили представители шоу.
На такое известие бурно отреагировали пользователи сети.
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«Они немного похожи», «Очень интересно будет на это посмотреть», «Очень жду», - пишут в сети.
Ранее продюсер шоу Владимир Завадюк пообещал зрителям, что они увидят Юлию Санину в тренерском кресле проекта в 11 сезоне Голоса. В анонсе нового выпуска сообщили, что она станет советником Дмитрия Монатика. Помогать Наде Дорофеевой выбирать финалистов будет рэп-исполнительница alyona alyona. Также в 10 эпизоде состоится самое ожидаемое возвращение сезона — Дан Балан станет советником Тины Кароль.
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