Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его тайной супругой, взбудоражила публику смелым образом
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм 47-летней Таисии Сватко (настоящее имя артистки) опубликовали яркое фото, на котором звезда позировала на сцене.
Публика с удовольствием следит за жизнью Таюне и ее творческими успехами. Уже давно в Сети ходят слухи, что именно она является настоящей женой Винника, который никогда не рассказывает о своей семье, тщательно сохраняя за собой статус "холостяка-ловеласа". Пользователи "жадно" ловят любую информацию о них с Таюне и ищут в их объятиях, взглядах и прочих публичных нежностях скрытый подтекст.
В этот раз поклонников певицы изумил ее пикантный наряд. Таюне появилась на сцене во всем черном: облегающих штанах, топике и прозрачном с кружевом балахоне сверху. Блондинка дополнила вызывающий лук необычной обувью - ботильонами на очень высоком каблуке и массивной платформе, которые называют стрипами.
"Талисман ❤️", - подписано фото.
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Пользователи засыпали Таисию комплиментами:
"❤️-шикарно!!!-🎈☀️🎼"
"Наша любимая принцесса🌟"
"Наша звездочка❤️"
"Таечка, опять в темном и такая худенькая🥰🔥👏"
"Идеальное изваяние..."
"Таечка опять в тёмном!🤔🤗🥰Хотелось бы увидеть в светлой,яркой одежде!❤️"
"У вас красивий голос"
Ранее мы рассказывали, как Винник сделал неожиданный подарок Таюне прямо на сцене. Артист встал на одно колено и подарил ей букет цветов. От радости певица аж запрыгала.
Напомним, что Олег Винник огорошил признанием о беременных от него девушках: "Друзья мои, это..."