Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его тайной супругой, взбудоражила публику смелым образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм 47-летней Таисии Сватко (настоящее имя артистки) опубликовали яркое фото, на котором звезда позировала на сцене.

Публика с удовольствием следит за жизнью Таюне и ее творческими успехами. Уже давно в Сети ходят слухи, что именно она является настоящей женой Винника, который никогда не рассказывает о своей семье, тщательно сохраняя за собой статус "холостяка-ловеласа". Пользователи "жадно" ловят любую информацию о них с Таюне и ищут в их объятиях, взглядах и прочих публичных нежностях скрытый подтекст.

В этот раз поклонников певицы изумил ее пикантный наряд. Таюне появилась на сцене во всем черном: облегающих штанах, топике и прозрачном с кружевом балахоне сверху. Блондинка дополнила вызывающий лук необычной обувью - ботильонами на очень высоком каблуке и массивной платформе, которые называют стрипами.

"Талисман ❤️", - подписано фото.

Пользователи засыпали Таисию комплиментами:

"❤️-шикарно!!!-🎈☀️🎼"

"Наша любимая принцесса🌟"

"Наша звездочка❤️"

"Таечка, опять в темном и такая худенькая🥰🔥👏"

"Идеальное изваяние..."

"Таечка опять в тёмном!🤔🤗🥰Хотелось бы увидеть в светлой,яркой одежде!❤️"

"У вас красивий голос"

Ранее мы рассказывали, как Винник сделал неожиданный подарок Таюне прямо на сцене. Артист встал на одно колено и подарил ей букет цветов. От радости певица аж запрыгала.

Напомним, что Олег Винник огорошил признанием о беременных от него девушках: "Друзья мои, это..."