Вокруг популярного шоу вспыхнул скандал из-за неожиданного поворота

Стало известно, что в новом эфире тренерам проекта будут помогать звездные советники. Так, Юлия Санина станет советником Дмитрия Монатика. Помогать Наде Дорофеевой выбирать финалистов будет рэп-исполнительница alyona alyona. А Дан Балан, возвращения которого так ждали, станет советником Тины Кароль.

Однако бурную реакцию Сети вызвал советник Олега Винника, которым стал Иван Дорн. Как передает Politeka.net, гневные комментарии появилось на официальной странице проекта в Инстаграм.

Многих возмутило, что в украинское шоу позвали артиста, который несмотря на войну, живет и строит карьеру в России. Также Дорн ранее заявлял, что считает украинцев и русских «братьями», что «между украинцами и русскими нет ничего, кроме дружбы», а войну на востоке Украины назвал «ссорой» и в интервью объяснил, что скоро «все помирятся».

Такая позиция артиста, которого пригласили в «Голос країни» вызвала волну критики.

«Я люблю Дорна как исполнителя, его голос классный. Но его поступки по Украине, он так быстро переобулся», «Только его там не хватало», «Дорн вернулся из москальских клубов на Ридну матеньку❤Приветствуем блудного сына‼ Семья всегда примет, накормит, обогреет», «Олег и без Дорна справится, пусть ему не мешает», «Даже не хочется смотреть этот выпуск из-за Дорна», - пишут в комментариях к видео, на котором Олег Винник уступает свое кресло Дорну, чтобы тот там посидел.

В то же время есть и те, кто обрадовался такому участнику.

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