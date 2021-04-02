Зрители продолжают увлеченно следить за событиями на шоу "Маска"
Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали свежее видео с новым участником - Мохито. Исполнитель в костюме в виде стаканчика с коктейлем заставил пользователей превратиться в "шерлоков холмсов".
"Кто скрывается под маской веселого Мохито? Делитесь своими догадками в комментариях 👇 Смотрите полуфинал гипершоу МАСКА уже завтра, 3 апреля, в 21:00. Обещаем вам настоящий праздник!", - говорится в подписи.
Фанаты проекта вспомнили в комментариях о брошенной нечаянно фразе Оли Поляковой, одного из звездных детективов, о том, что в костюме может скрываться некий Лешик. Учитывая габариты исполнителя, скрывающегося в костюме Мохито, многие тут же сделали вывод, что в этой маске никто иной как муж певицы Насти Каменских, продюсер Потап.
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"Возможно, Потап? Полякова в анонсе говорила "А я говорила, что это Лешик" - "так а кто сказал, что Лешик именно Потап? И кто сказал, что Полякова говорила это о Мохито?" - "Если думать логически, то кто у нас в украинском шоу-бизнесе пухленький и носит имя Леша? Я знаю только Потапа. Певица Алеша не подходит по фигуре. Почему Полякова об этом сказала и какой маски это касалось? В полуфинале маски снимут Лягушонок, Циклоп и Бабка. Даже если забыть все подсказки и песни, там Потапа быть не может. То есть слова Поляковой относятся к Мохито. Полякова сказала "А я говорила, что это Лешик" в прошедшем времени и с гордостью, что означает, что она уже увидела маску и уверенно заявляет. 😊 Кто у нас еще есть по имени Алексей и чтобы он был, как это сказать, в теле"
"Ничего себе костюм необычный-чрезвычайный!!! 😲"
"По ногам видно, что это мальчик"
"Потап или Позитив🔥"
"По движению рук - Потап))"
Напомним, Данилко с Мейхер утерли нос Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".
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Также Politeka писала, Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Полякову: "Михайлович, браво!".