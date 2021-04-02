В сети появилось видео короткого интервью Солнца на бэкшоу "Маска", где можно услышать голос

Как сообщает Politeka.net, яркое и масштабное шоу "Маска" на телеканале "Украина", продолжает будоражить зрителей интригами, выступлениями участников и реакциями звездных детективов. Так, недавно на YouTube-канале проекта опубликовали забавный видеофрагмент, в котором показали короткое интервью Солнца ведущему – мистеру "Маске". В ролике можно услышать голос девушки, которая прячется за ярким костюмом, также она поделилась с девушками секретом красоты (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Солнце появилось перед ведущим в своем сценическом костюме, так что угадать, где за ним прячется невозможно. подсказкой может стать разве что голос девушки, однако пользователи в комментариях все равно не могут прийти к одноголосному решению. Среди самых распространенных вариантов – Надя Дорофеева, Злата Огневич, Тина Кароль и Таяна.

Героиня, которая носит маску Солнца очень уклончиво отвечает на вопросы мистера "Маски". Так, на вопрос об отличной фигуре она отвечает: "Я же Солнце – легко сжигаю калории". Также загадочная красотка дала девушка совет: "Сияйте, мои дорогие, сияйте!". А вот слова ведущего о конкурентке Солнца, яркой Бабке, вывело героиню из себя. "Мистер, будьте осторожны с такими фразами, потому что мои лучи обжигающие", - пригрозила Солнце мистеру "Маске".

"О Боже, это Надя Дорофеева, это ее голос! Это она!", "Что-то голос другой, на сцене у неё другая тональность", "Дорофеева либо Таяна, либо все же Злата, больше нет вариантов", "Солнце это Надя Дорофеева!", - пишут пользователи в комментариях под видео.

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