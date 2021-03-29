Співачка Оля Полякова не на жарт розійшлася на шоу "Маска", українцям показали епічний момент
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно оскандалилася своїми висловлюваннями на адресу Тіни Кароль, бере участь у шоу "Маска" в ролі Зіркового детектива. Красуня вже не раз потрапляла в курйозні ситуації і нещодавно знову стала об'єктом обговорень в соцмережах через свій випад під час шоу. На сторінці проекту в Instagram опублікували кумедний відеофрагмент з Поляковою, де вона спілкується з учасником, який ховається за маскою.
У ролику модно побачити, як Оля звертається до милого Циклопа, який стоїть на сцені, намагаючись відгадати, хто ховається за маскою. Полякова ніжним голосочком каже "Я добра тьотя, бачиш, я посміхаюся", - грайливо говорить співачка. Однак Циклоп їй дитячим голоском відповідає:"Я вам не вірю". Після цього в Полякову ніби вселився Янукович - вона хапає олівець і зі злісним обличчям ламає його навпіл, розкидаючи друзки, які летять в Данилко. В цей час за кадром Дзідзьо каже: "Пішла по стопах колишнього президента".
У підписі до відеоролика говориться: "Ми тільки можемо здогадуватися, скільки енергії таїть в собі Оля Полякова. Дивіться новий випуск гіпершоу МАСКА вже цієї суботи, 3 квітня о 21:00 на @kanalukraina!". Звичайно ж користувачі почали обговорювати кумедне відео і саму Олю Полякову, висловлюючи думки про її поведінку на шоу.
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