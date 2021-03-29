Співачка Оля Полякова не на жарт розійшлася на шоу "Маска", українцям показали епічний момент

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно оскандалилася своїми висловлюваннями на адресу Тіни Кароль, бере участь у шоу "Маска" в ролі Зіркового детектива. Красуня вже не раз потрапляла в курйозні ситуації і нещодавно знову стала об'єктом обговорень в соцмережах через свій випад під час шоу. На сторінці проекту в Instagram опублікували кумедний відеофрагмент з Поляковою, де вона спілкується з учасником, який ховається за маскою.

У ролику модно побачити, як Оля звертається до милого Циклопа, який стоїть на сцені, намагаючись відгадати, хто ховається за маскою. Полякова ніжним голосочком каже "Я добра тьотя, бачиш, я посміхаюся", - грайливо говорить співачка. Однак Циклоп їй дитячим голоском відповідає:"Я вам не вірю". Після цього в Полякову ніби вселився Янукович - вона хапає олівець і зі злісним обличчям ламає його навпіл, розкидаючи друзки, які летять в Данилко. В цей час за кадром Дзідзьо каже: "Пішла по стопах колишнього президента".

У підписі до відеоролика говориться: "Ми тільки можемо здогадуватися, скільки енергії таїть в собі Оля Полякова. Дивіться новий випуск гіпершоу МАСКА вже цієї суботи, 3 квітня о 21:00 на @kanalukraina!". Звичайно ж користувачі почали обговорювати кумедне відео і саму Олю Полякову, висловлюючи думки про її поведінку на шоу.

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