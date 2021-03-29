Певица Оля Полякова не на шутку разошлась на шоу "Маска", украинцам показали эпичный момент

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно оскандалилась своими высказываниями в адрес Тины Кароль, принимает участие в шоу "Маска" в роли звездного детектива. Красотка уже не раз попадала в курьезные ситуации и недавно снова стала объектом обсуждений в соцсетях из-за своего выпада во время шоу. На странице проекта в Instagram опубликовали забавный видеофрагмент с Поляковой, где она общается с участником, который прячется за маской.

В ролике модно увидеть, как Оля обращается к милому Циклопу, который стоит на сцене, пытаясь отгадать, кто скрывается за маской. Полякова нежным голосочком говорит "Я добрая тетя, видишь, я улыбаюсь", - игриво говорит певица. Однако Циклоп ей детским голоском отвечает: "Я вам не верю". После этого в Полякову как будто вселился Янукович – она хватает карандаш и со злостным лицом ломает его пополам, раскидывая ошметки, которые летят в Данилко. В это время за кадром Дзидзьо говорит: "Пошла по стопам бывшего президента".

В подпсии к видеоролику говорится: "Мы только можем догадываться, сколько энергии таит в себе Оля Полякова. Смотрите новый выпуск гипершоу МАСКА уже в эту субботу, 3 апреля в 21:00 на @kanalukraina!". Конечно же пользователи принялись обсуждать забавное видео и саму Олю Полякову, высказывая мнения о ее поведении на шоу.

Напомним, Данилко с Мейхер утерли нос Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".

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