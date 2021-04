Шоу "Маска" подходит к завершению и страсти накалились до предела

Как известно, в финал проекта попали трое участников: мужественный Носорог,

фантастическое Солнце и невероятный Дракон. Новое видео с анонсом последнего выпуска опубликовали на YouTube-канале этого шоу, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Зрители пророчат победу исполнительнице, которая прячется в костюме Солнце. Роскошный костюм с золотыми "лучами" и невероятный голос подкупили публику.

Пользователи гадают, кто может скрываться под маской, устраивая целые баталии в Сети по этому поводу. Среди названных имен Злата Огневич, Камалия, Таисия Повалий, Надя Дорофеева, Тина Кароль, Таюне и даже Ани Лорак, несмотря на то, что она строит карьеру в России. Кандидатуру последней особенно комментируют. Ведь недавно ее видели в Киеве. Певица сама охотно выставляла кадры, как прогуливается по Крещатику.

"Солнце победит, без сомнений🎉"

"Люди вы шоу смотрите??? Что вы все Злата да Злата. Была она уже и больше не будет. В маске Солнце Бужинская или Лорак... Склоняюсь к последней..."

"Лорак, может быть, но она ж в России, госище у нее о-го-го"

"Злата не должна быть второй раз. Лорак или Повалий"

"С Лорак точно мимо - солнце блондинка"

"Я одна не слышу в Солнце Каролину? Даже если подсказки подходят, но голос... Каролина уже пела на шоу Точь-в-точь песню "My heart will go on" и если сравнить, то вообще разное звучание. Я буду в шоке если Солнце действительно Ани Лорак"

"Лорак не зря в Киеве, чувствую... такого вокала нет почти ни у кого"

"ее бы не пригласили, потому что она враг Украины"

"Почему никто не пишет что Солнце может быть Надя Дорофеева?! Как вариант вполне подходит"

