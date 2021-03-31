Известная певица Мишель Андраде показала себя в обжигающем образе

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде уже успела влюбить в себя украинцев, радуя внешностью и пением, постоянно давая новый контент. Красотка не стесняется себя показать, поэтому часто образы у звезды довольно пикантные, чем будоражит фантазию украинцев.

Звезда в этот раз опубликовала фото, где позировала в черном боди и кофте. Красотка лежала на полу, расставив ножки в стороны, засветив частично ягодицы. Кадры получились очень завораживающими и пикантными.

"Знаете, что я сразу полюбила в Украине? Смену времен года!

Обожаю весну, когда расцветает все вокруг и внутри нас, появляется больше вдохновения, мы влюбляемся…И всегда берегу в душе воспоминания о жарком лете. Мне так хотелось подарить вам историю одного летнего вечера, когда ты идешь к нему навстречу, чувствуя беззаботность и влюбленность. Так в EP ÉCHALE появилась романтическая песня, без которой мне кажется он был бы неполным.

Onda – это волна теплых воспоминаний, которая окутывает светлыми прекрасными эмоциями", - написала Мишель.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мишель Андраде показала длинные пальчики", "Тигрица", "Как же я уже жду эту романтическую песню".

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