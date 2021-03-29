Украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя в обжигающем образе

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде продолжает подогревать интерес к своему новому альбому. Девушка уже назвала дату релиза, заинтриговав фанатов еще больше. Теперь красотка радует украинцев горячими образами, которые выбрала для песни.

Этот раз не стал исключением, ведь Андраде опубликовала фото, где позирует в латексных шортиках и топе. Звезда лежала в полумраке, демонстрируя все самое горячее.

"Находиться за тысячи километров от своих близких и родных, от своей родины и природы – нелегко. Конечно я скучаю и эта ностальгия чувствуется в моих песнях

Когда мы писали EP, мне так захотелось создать песню которая вернёт меня туда, в эти родные ощущения, пусть всего на 3 минуты!

И когда зимой в Боливии я слушала альбом и песню ÉCHALE, куда вложила личные мысли, я поняла, что в этом есть те самые краски и большая сила!

Надеюсь что и вы это почувствуете, когда услышите…", - написала Мишель под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Жду в Эстонии", "Ждем безумно тур в Днепре", "Уже хочется услышать и почувствовать атмосферу альбома", "С нетерпением жду", "Божественная красота", "Какая вы красивая, Мишель".

Напомним, затосковавшая в Украине подопечная Потапа Андраде потрясла кадром в латексном топе

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" рассекретил, что у него с Мишель Андраде

А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа Андраде ушла в разнос, показав украинцам средние пальцы



