Известный музыкант Алексей Завгородний, больше известный под сценическим именем Позитив, участник распавшейся группы "Время и Стекло" заинтересовал поклонников

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Позитив разместил небольшой отрывок клипа на фит с Мишель Андраде "Шутки с Мишель Андраде не шутим 😋", - написал исполнитель.

После распада группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева уже начала свою сольную деятельность, выпустив клип "Gorit". В то же время Позитив спел песню с Мишель Андраде "За сто тысяч секунд".

Кроме того, стало известно, что Позитив расстался со своей женой Татьяной, и активно сотрудничает с подопечной Потапа Мишель Андраде. В своих сторис Мишель часто можно увидеть в его небольших видео-историях.

Поклонники от анонса просто в восторге, кто-то заявил, что это рождение второй версии группы "Время и стекло". Новость прокомментировали не только поклонники, но и друзья и коллеги. В частности Наташка Горовая оставила коммент: "О бооооооожееееее дааааааа🔥🔥🔥", А бывшая партнерша Позитива Дорофеева оставила в комментах лишь сердечки и огоньки: "🔥🔥❤️❤️❤️".

Другие поклонники выразили желание услышать самого Алексей, ведь у него чудесные голосовые данные:

"А можно, пожалуйста, начало твоего проекта, чем второй дуэт?😂🌚", "Роняй это уже!🔥", "Лёшка, мы хотим песню от тебя, твою сольную песню, а не фит 🙌❤️".

Однако больше всего комментариев были счастливы услышать новость о совместной песне с Мишель: "Ничеси😳🔥", "Очень ждём песню😍", "А никто и не сомневался😍🙌🏼 Делитесь скорее своим творением🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Надеюсь, к этому хиту будет и клипчик крутой🔥🥺😍", "Музычка уже качает🤤", "Надю замениили на Мишельку", "Рождение группы "Время и Стекло 2", "Воу, воу, воу какое же крутое звучание! Надеюсь к таким ритмам будет ещё и красивый клип) 😉😘", "Будет очень крутой трек и клип🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️", - написали фанаты.

Стоит сказать, что поклонники подозревают, что Позитива и Мишель объединяет не только творческая работа над песнями, якобы у них настоящий роман, однако пара никак не комментирует слухи, поэтому неизвестно, так ли это.

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