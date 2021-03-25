Артист Позитив (Алексей Завгородний) на фоне слухов о романах и разводе с Анной показал, как сидит под капельницей

Популярный артист Алексей Завгородний, которого знают как Позитива, несколько месяцев назад проговорился о расставании с женой Анной Завгородней-Андрийчук. Тогда, во время интервью мужчина случайно рассказал о своих проблемах.

Гость программы Позитива и Потапа спросил Алексея, сам ли он сейчас дома. На что экс-участник "Время и стекло" пытался шутить, что он не сам, а с Потапом и Марком, но потом признался, что он один. Тем не менее, в дальнейшем Алексей так и не раскрыл правду о своей жизни.

Сейчас молодой человек активно работает новыми проектами и большую часть времени проводит в студии, где нередко сотрудничает с Мишель Андраде, как видно из личного видео Позитива, представленного в разделе Стори.

Однако, как можно заметить, похоже артист несколько переусердствовал с погружением в работу и ему понадобилась капельница с витаминами вечером, чтобы восстановить силу: «Со мной все гуд, это витамины» - специально уточнил артист.

А в последнее время поклонники стали подозревать, что Алексей влюблен в Мишель.Коллеги не только снялись в одной программе, но также записали совместную песню.

Сейчас Мишель и Алексей активно обсуждают свое участие в "Орле и Решка". В этот раз артисты снялись в видео, где обсуждают эту тему.

"Бегу!!!! 😍", "Какой же классный был этот выпуск", "Очень интересный и крутой выпуск. Было довольно интересно узнать, что осталось за кадром и послушать ваши рассказы. Спасибо❤🙏", "Ждём тебя Леша ещё в Орёл и Решка!!!", "В выпуске твой рэп был топ🔥 В свой альбом записать не забудь❤", "Классные😍", "Такая интимная атмосфера", "Классные", - написали пользователи сети.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.

Ранее на Politeka мы писали, что Мишель Андраде разоткровенничалась о личном, засветив поцелуй с Позитивом.

Также на сайте Politeka мы сообщали, что Мишель Андраде укатила вместе с Позитивом подальше от Дорофеевой, мечты сбываются: "Ого, не знали!".