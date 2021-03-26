Певица Мишель Андраде заинтриговала пикантной деталью на случайных кадрах
Как передает Politeka.net, 24-летнюю звезду, раскруткой которой занимается продюсер Потап, внезапно засняли вместе с экс-солистом "Время и Стекло", рэпером Позитивом. Девушка позднее сделала репост у себя в "сториз" в Инстаграм с соответствующими кадрами.
Так, Мишель и Позитив вошли в комнату, не ожидая что их будут снимать. Первой в дверях появилась певица, у нее было несколько растерянное выражение лица. С таким же видом вошел и Позитив.
Андраде никак не стала объяснять происходящее, но на кадрах в глаза бросаются два смайлика, просто улыбающаяся рожица и красное сердечко, что, как известно, означает "любовь".
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Облысевший красавчик из "Голоса країни" Аксельрод показал, как болезнь изменила его внешность: "Молимся"
Цены на газ резко изменятся с 1 апреля, сколько придется платить: "По 6,99 грн больше не будет"
Каменских поведала, какой Потап в постели, с таким не поспишь: «Мой Лешка так…»
Раздетая Лопес прикрылась одним листком, как настоящая амазонка в тропиках: "Экзотика приехала"
Уже несколько месяцев в Сети ходят слухи об их романтических отношениях. Ранее Позитив проговорился о разводе с женой. А теперь, появившись с Мишель сразу в нескольких проектах, ему сложно скрыть от внимательной публики влюбленные взгляды, которые он бросает в сторону певицы.
Слухи об их романе особенно поползли после выпуска 2PoPodcast с Андраде, где она как раз рассказала о новом бойфренде, не назвав его миени. Позитив весь эфир делал девушке комплименты.
"Я уже успел посмотреть подкаст целиком, и вот вам спойлер: они не мутят. Или мутят. Хрен пойми", "Между Мишель и Пазиком искра, буря, безумие", "По взгляду Позитива все ясно, он так смотрит на Мишель", – писали в комментариях.
Напомним, "Поцелуй с Позитивом": юная подопечная Потапа Андраде раскрыла самые пикантные подробности личной жизни
Как сообщала Politeka, раскрепощенная подопечная Потапа Андраде без смущения показала обнаженный торс: "Всегда хотел увидеть...".
Также Politeka писала, раскованная Мишель Андраде с бюстом напоказ вышла на сцену, Потап взялся за голову: "Это развал".