Известная певица, подопечная Потапа Мишель Андраде раззадорила поклонников разместив видео, в которой без стеснения показывает грудь
Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм Мишель Андраде, которая часто снимается в провокационных видео, да и клипы девушки детскими не назовешь, без стеснения показала обнаженную переднюю часть тела, сидя в гримерке.
Видео попало на смартфон Славы Демина, который так и назвал ролик: "Всегда мечтал увидеть грудь Мишель Андраде!". В ролике, Мишель сидит перед зеркалом, а над ней колдуют визажисты. Они "постригли" красотку и надели большую мужскую грудь Мишель.
Именно поэтому Мишель абсолютно спокойно прореагировала на слова Демина. Она даже "поиграла" мышцами, улыбаясь своей очаровательной улыбкой. "Бог ты мой, я возбудился", - прокомментировал Демин.
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Видео сторис мы смогли сохранить для читателей.
В ролике отмечено, что Мишель готовится к выходу эфира на "Липсинк батл", об участии в котором девушка не так давно объявляла в своем Инстаграм. Напомним, что Мишель Андраде на Липсинк Батле спародировала известного латиноамериканского певца Рики Мартина и исполнила песню Livin' La Vida Loca.
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