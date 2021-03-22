Известная певица, подопечная Потапа Мишель Андраде раззадорила поклонников разместив видео, в которой без стеснения показывает грудь

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм Мишель Андраде, которая часто снимается в провокационных видео, да и клипы девушки детскими не назовешь, без стеснения показала обнаженную переднюю часть тела, сидя в гримерке.

Видео попало на смартфон Славы Демина, который так и назвал ролик: "Всегда мечтал увидеть грудь Мишель Андраде!". В ролике, Мишель сидит перед зеркалом, а над ней колдуют визажисты. Они "постригли" красотку и надели большую мужскую грудь Мишель.

Именно поэтому Мишель абсолютно спокойно прореагировала на слова Демина. Она даже "поиграла" мышцами, улыбаясь своей очаровательной улыбкой. "Бог ты мой, я возбудился", - прокомментировал Демин.

Видео сторис мы смогли сохранить для читателей.

В ролике отмечено, что Мишель готовится к выходу эфира на "Липсинк батл", об участии в котором девушка не так давно объявляла в своем Инстаграм. Напомним, что Мишель Андраде на Липсинк Батле спародировала известного латиноамериканского певца Рики Мартина и исполнила песню Livin' La Vida Loca.

Тина Кароль и Потап были просто шокированы, когда увидели пародию, ее продюсер от восторга взялся за голову.

Напомним, что раскованная Мишель Андраде с бюстом напоказ вышла на сцену, Потап взялся за голову: "Это развал"

Как сообщала Politeka, экс-возлюбленный Мишель Андраде Ломакин показал свою новую пассию-блондинку: "Не прогадал"

Также Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде переоделась в мальчика, чтобы впечатлить бывшего: «Кошка в загуле»