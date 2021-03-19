Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап), сразила дерзким перевоплощением

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм шоу звездных пародий «Липсинк батл». Авторы аккаунта решили анонсировать третий выпуск шоу, показав, кто из звезд будет принимать в нем участие. На видео засветилось сразу несколько звезд.

Подопечная Потапа, который является ведущим шоу, переоделась в мальчика, чтобы впечатлить своего бывшего, певца Никиту Ломакина. Он тоже стоял на сцене и даже померялся кубиками пресса с Мишель. Рядом стояла певица Лида Ли, которая тоже принимала участие в батле.

«Воу-воу. Третий эпизод сенсационного #шоузвездныхпародий будет очень горячим!», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях стали обсуждать анонс и высказывать недовольство по поводу поведения Тины Кароль на шоу.

«Реакция Тины огонь», «И где пресс?», «В этом шоу все хвалят Тину, Тина визжит! Каждый друг друга похвалил, все остались довольны и разошлись. Нам зачем это? Я думала, здесь будет хоть малый смысл. Нету. Вот Ткач - бомба. Все, расходимся», «Но, зачеееем так орать? Кошка в загуле или кто она! Я, понимаю, сделали из нее идола и икону, но надо же как-то себя держать в этом статусе», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мишель Андраде заставила оконфузиться Андрея Данилко на шоу "Маска": "Когда твоя мама...".

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Андраде спустила платье так низко, что чуть не уронила бюст: «Как космос».

Также Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде позволила раздвинуть свои ножки молодому красавцу: "Да!".