Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потапа), показала, як тримає тіло в тонусі

На фото Мішель здалася в штанях і спортивному ТОПі, а образ доповнила кросівками. Дівчина лежала на килимку для занять, піднявши ноги вгору. Молодий тренер допомагав Андраді виконати вправу, розсовуючи і здвигая ноги красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось на цій вправі він мене вбив", - написала зірка під фотографією.

На другому кадрі дівчина вже стояла біля тренажера, відтягуючи гумку і піднімаючи ногу вгору.

"Так", - підписала зірка друге фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Найкраща"," спокуслива красуня"," шикарна дівчина"," Мішель, що з тобою"," Гаряча дівчина","Красива дуже і талановита".

Ми писали, що відома співачка підопічна Потапа Мішель Андраде прийняла виклик, і вразила з перших нот, скопіювавши світову знаменитість.

У своєму акаунті Instagram співачка розмістила невелике відео, яке вразило шанувальників з перших нот. Однак цього разу співала не Мішель, а Rihanna свій хіт Diamonds, а Мішель Андраде тільки "ліпсіла".

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