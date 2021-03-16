Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потапа), показала, как держит тело в тонусе
На фото Мишель показалась в штанах и спортивном топе, а образ дополнила кроссовками. Девушка лежала на коврике для занятий, подняв ноги вверх. Молодой тренер помогал Андраде выполнить упражнение, раздвигая и здвигая ноги красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вот на этом упражнении он меня убил", - написала звезда под фотографией.
На втором кадре девушка уже стояла возле тренажера, оттягивая резинку и поднимая ногу вверх.
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"Да", - подписала звезда второе фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Самая лучшая", "Соблазнительная красотка", "Шикарная девушка", "Мишель, что с тобой", "Горячая девушка", "Красивая очень и талантливая".
Мы писали, что известная певица подопечная Потапа Мишель Андраде приняла вызов, и поразила с первых нот, скопировав мировую знаменитость.
В своем аккаунте Инстаграм певица разместила небольшое видео, поразившее поклонников с первых нот. Однако в этот раз пела не Мишель, а Rihanna свой хит Diamonds, а Мишель Андраде только "липсила".
Напомним, подопечная Потапа Андраде в прозрачном боди ошарашила новым образом и неприличным жестом
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