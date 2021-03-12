Яркая и дерзкая подопечная Потапа Андраде показала неприличный жест тиктокерам, в соблазнительном наряде

Как передает Politeka.net, в своем TikTok Мишель Андраде разместила дерзкий видеоролик, в котором предстала в новом образе.

Мишель сделала необычную прическу, завязав две гульки по бокам, а кончики залакировала и расставила в разные стороны. Мишель Андраде нарядила прозрачный боди черного цвета и серую куртку.

Девушка покрутила камерой, показывая свой образ, а в конце показала неприличный жест, показав палец, после чего подружка повторила жест и высунула язычок.

Молодая исполнительница предстала в новом образе под трек Pesetas - Rilеs.

"Как и обещала! Оцени от 1-10🔥", - написала девушка.

Поклонники тут же оценили трек и образ Мишель, и написали множество комментариев: "Ну, ткут даже без слов!", "Соточка!", "Крашиха!", "Бомба!", "Четкая!", "Потрясающая. Образ космический!", "Лучшая, на миллион!", "Мишель, ты красивая, симпатичная, привлекательная, тебе - 9999999999", "Афигенно"

Недавно Мишель уже проводила эксперименты со своей внешностью. Довольная Мишель сидела в кресле и терпеливо ждала, когда мастер закончит. Красотка, судя по всему, обновила ярко-розовый цвет нескольких прядей. А также она уложила локоны на губы, будто пышные усы. Непослушные волосы никак не хотели оставаться на месте.

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