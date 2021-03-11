Молодая певица Мишель Андраде показала свою красотку маму, с которой вышла посидеть в бар

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Мишель показала свою маму, с которой, по ее словам, вышла прогуляться.

Мишель повернула камеру со словами: "Вышла с мамой я, и тут, не понимаю, кто рядом со мной сидит? Такая красотка! О-ау!".

Подписала видео девушка такими словами "Девочки К- конкуренция"

Мамочка Мишель Андраде оказалась очень милой красоткой блондинкой, которая улыбалась и отсылала воздушные поцелуи в камеру.

Счастливые девочки находились в вечернем заведении, видимо, ожидая заказ.

Не так давно Андраде на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось видео, снятое для молодежной сети Тик Ток. На видео Мишель показала яркое перевоплощение. Сначала она позировала возле зеркала в домашней одежде, без макияжа и прически.

В тот же миг на экранах появилась роковая красотка - Мишель перевоплотилась в яркую и жгучую красотку с макияжем и розовыми волосами. На ней был надет черный тесный корсет, который подчеркнул ее выразительный бюст.

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