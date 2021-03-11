Экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) записал неожиданное видео

Как передает Politeka.net, 31-летний артист опубликовал ролик в своем микроблоге в Инстаграм под песню Нади Дорофеевой.

«О тебе, мои мысли о тебе, а тебе, а тебе…» - подпевал Позитив песне Дорофеевой.

Отметим, именно сегодня у Дорофеевой выйдет видео на песню «А тебе».

Таким образом Позитив Поддержал поддержал коллегу, дав понять, что не забыл о ней и годах, проведенных вместе в группе "Время и Стекло"

Саму песню Дорофеева презентовала 5 марта.

«Этот случай знаком практически каждой из нас: твои мысли о нём, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена, а ему…pohui. Но ты всё равно не жалеешь, что когда-та сказала ему да...» - так объяснила композицию Надя.

Напомним, группа «Время и Стекло», в которой пели Надя Дорофеева и Позитив, существовала с 2010 по 2020 годы. Отметим, после распада Позитив записал дуэт с подопечной Потапа Мишель Андраде. Поклонники уверены, что между ними не только рабочие отношения.

впервые о возможных отношениях Мишель Андраде и Позитива заговорили после выпуска "2PoPodcast", где певица рассказала о новом бойфренде. При этом Алексей весь выпуск делал девушке комплименты.

Напомним, исхудавшая Дорофеева в дерзком наряде дала понять, о чем думает: "Это великолепно"

Как сообщала Politeka, Дантес за спиной у Дорофеевой устроил настоящий праздник другой женщине: "Высокие отношения"

Также Politeka писала, Позитив кинул вызов Дорофеевой, запев как Эминем, кадры уже в Сети: "Теперь придется..."